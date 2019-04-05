Son Dakika Haberleri: Hemzemin Geçitte Tren Kazası: 1 Ölü

Hemzemin Geçitte Tren Kazası: 1 Ölü

42 dakika önce

Hemzemin geçitte tren kazası: 1 ölü TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Hemzemin Geçitte Tren Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Hemzemin geçitte tren kazası: 1 ölü TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.
Kaza, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi BSH kavşağından bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Edirne istikametinde giden bir yolcu treni Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitten geçtiği esnada önüne çıkan K.S. isimli şahsa çarptı. Hemzemin geçitte karşıdan karşıya geçmeye çalışan K.S. isimli şahıs trenin çarpmasıyla rayların etrafına savruldu. Kazanın meydana gelmesi ile birlikte yolcu treni de durarak yoluna bir süre ara verirken, olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri trenin çarptığı K.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tren Kazası, 3. Sayfa
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