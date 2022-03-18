HEMZEMİN GEÇİTTE TRENİN ÇARPACAĞINI FARK EDİP, TIR'DAN ATLADI - Son Dakika
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HEMZEMİN GEÇİTTE TRENİN ÇARPACAĞINI FARK EDİP, TIR'DAN ATLADI

18.03.2022 21:40

ELAZIĞ'da yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı.

ELAZIĞ'da yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı. Sürücü, trenin geldiğini fark ederek dışarı atlarken, TIR ise çarpmanın şiddetiyle sürüklendi.

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. 63 ACV 763 plakalı TIR'ın sürücüsü, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treninin geldiğini fark etti. Bu sırada sürücü, dışarı atlarken, trenin çarptığı TIR ise 100 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR'dan atlayan ismi öğrenilemeyen sürücü, tedbir amaçlı ambulansa alındı. Ekipler ise kaza yerinde inceleme başlattı.

HEMZEMİN GEÇİTTE TRENİN ÇARPACAĞINI FARK EDİP, TIR'DAN ATLADI
HEMZEMİN GEÇİTTE TRENİN ÇARPACAĞINI FARK EDİP, TIR'DAN ATLADI
HEMZEMİN GEÇİTTE TRENİN ÇARPACAĞINI FARK EDİP, TIR'DAN ATLADI

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Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEMZEMİN GEÇİTTE TRENİN ÇARPACAĞINI FARK EDİP, TIR'DAN ATLADI - Son Dakika


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