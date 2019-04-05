Hemzemin Geçitte Trenin Çarptığı Kişi Öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yaya ve araç trafiğine kapatılan hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Sarıbıyıkoğlu (36), yolcu treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yaya ve araç trafiğine kapatılan hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Sarıbıyıkoğlu (36), yolcu treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.



Kaza, saat 20.00 sıralarında Çerkezköy BSH kavşağında meydana geldi. İstanbul Halkalı-Edirne seferini yapan 12702 sefer sayılı yolcu treni, Çerkezköy'den hareket etmesiyle birlikte BSH kavşağındaki hemzemin geçit araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kemal Sarıbıyıkoğlu, kapalı hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken trenin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Sarıbıyıkoğlu'nun cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Savcılık, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerin incelemeye aldığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



- Tekirdağ

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