Hemzemin Geçitte Trenin Çarptığı Kişi Öldü
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yaya ve araç trafiğine kapatılan hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Sarıbıyıkoğlu (36), yolcu treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy
ilçesinde, yaya ve araç trafiğine kapatılan hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Sarıbıyıkoğlu (36), yolcu treninin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Çerkezköy BSH kavşağında meydana geldi. İstanbul
Halkalı- Edirne
seferini yapan 12702 sefer sayılı yolcu treni, Çerkezköy'den hareket etmesiyle birlikte BSH kavşağındaki hemzemin geçit araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kemal Sarıbıyıkoğlu, kapalı hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isterken trenin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Sarıbıyıkoğlu'nun cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Savcılık, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerin incelemeye aldığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:35 Kaynak: DHA
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