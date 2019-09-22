Hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
25 dakika önce
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:20 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenice
Mahallesi Yunacık Yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana- Niğde
istikametinde ilerleyen yük treni, hemzemin geçitten geçtiği sırada Yunacık istikametinden gelen M.E. yönetimindeki 63 B 4554 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü M.E. ve otomobilde bulunan Z.E., B.E. ve K.B.E. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı Yeni yargı paketinin detayları belli oldu! Radikal düzenlemeler geliyor