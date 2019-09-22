Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

Hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı

25 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı, System.String[]
MERSİN'in Tarsus ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Yunacık Yolu üzerindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Adana- Niğde istikametinde ilerleyen yük treni, hemzemin geçitten geçtiği sırada Yunacık istikametinden gelen M.E. yönetimindeki 63 B 4554 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü M.E. ve otomobilde bulunan Z.E., B.E. ve K.B.E. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Yenice, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı
Virajı alamayarak takla atan araç nehre düştü! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Yüksekova'da taziye yolunda kaza 2 ölü, 3 yaralı Yeni yargı paketinin detayları belli oldu! Radikal düzenlemeler geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 01:46:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hemzemin geçitte trenin çarptığı otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]