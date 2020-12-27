Hemzemin geçitte treninin çarptığı traktörün sürücü öldü - Son Dakika

Hemzemin geçitte treninin çarptığı traktörün sürücü öldü
27.12.2020 17:29
MERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü Kütüklü Mahallesi eski muhtarı Mahmut Kırık (54), hayatını kaybetti.
MERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü Kütüklü Mahallesi eski muhtarı Mahmut Kırık (54), hayatını kaybetti.
Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Muratlı Mahallesi Tekbaraka mevkisi hemzemin geçidinde meydana geldi. Adana- Kayseri seferini yapan yük treni seyir halindeyken, Mahmut Kırık'ın kullandığı traktöre çarptı. Metrelerce sürüklenen traktörün üzerinde bulunan ve bahçe çalışmasından döndüğü öğrenilen Kütüklü Mahallesi eski muhtarı Mahmut Kırık kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kırık'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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