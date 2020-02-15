Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da hemzemin geçitte, yük treniyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da hemzemin geçitte, yük treniyle çarpışan kamyonetin sürücüsü Nazmi Yıldırım (50) olay yerinde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Sülümenli beldesi girişinde bulunan hemzemin geçitte, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 36008 numaralı yük treni ile bir fırına ait Nazmi Yıldırım'ın kullandığı 26 TE 390 plakalı kamyonet çarpıştı. Yük treninin yaklaşık 500 metre sürüklediği kamyonetin sürücüsü Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Nazmi Yıldırım'ın cenazesi morga gönderilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı hemzemin geçitte, 6 Şubat tarihinde de yük treniyle ekmek taşıyan başka bir kamyonet çarpışmış, sürücü yaralanmıştı.


Sülümenli, Sabah, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:52 Kaynak: DHA
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