Hemzemin geçitte yük treni ile süt tankeri çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Burdur'da hemzemin geçit üzerinde süt tankeri ile yük treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada tanker sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burdur- Senir demiryolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Musa Ceylan'ın kullandığı 15 DF 900 plakalı süt tankeri, hemzemin geçit üzerine geldiği sırada yük treni ile çarpıştı. Kazada trenin çarpmasıyla süt tankeri yol kenarına savrulurken sürücü Musa Ceylan ağır yaralandı. Durum 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Musa Ceylan, ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BURDUR