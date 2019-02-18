Son Dakika Haberleri: Hendawi'nin Kitabına "İlmi Üstünlük Ödülü"

Hendawi'nin Kitabına "İlmi Üstünlük Ödülü"

1 saat önce

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Seham Hendawi'nin "2. Abdülhamid Zamanında Osmanlı-Almanya İlişkileri" isimli kitabı, Asya Kültür Merkezi'nce verilen "İlmi Üstünlük Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Hendawi'nin Kitabına
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Seham Hendawi'nin "2. Abdülhamid Zamanında Osmanlı-Almanya İlişkileri" isimli kitabı, Asya Kültür Merkezi'nce verilen "İlmi Üstünlük Ödülü"nü almaya hak kazandı.

Tarihi miras ve tarihi çalışmalar alanında telif, tercüme ve yayın kısmında ödül almaya layık görülen kitap, Hendawi'nin Abdülhamid Han'ın dış politikada Almanya'ya yakınlaşma siyasetini konu alan doktora tezinden oluşuyor.

12 yıldır Abdülhamid Han'a dair çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Hendawi, Asya ve Afrika'da en iyi kitap sertifikası aldığını söyledi. Tezi yazarken ülkesinde birtakım sıkıntılar yaşadığını da dile getiren Hendawi, bilimin akademi ve İslam için bir emanet olduğunu belirterek tarihe dair oluşan bazı yanlış yargıların tekrar araştırılması gerektiğini savundu. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

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