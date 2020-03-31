Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi - Son Dakika

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi

7 saat önce

Görev süresinin 1'inci yılını değerlendiren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, alt yapıdan üst yapıya, hayata geçirilen projeler ve yapılan çalışmaları anlattı.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, 1 yıllık görev sürecini değerlendirdi, System.String[]

Görev süresinin 1'inci yılını değerlendiren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, alt yapıdan üst yapıya, hayata geçirilen projeler ve yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Babaoğlu, "Ciddiyetle, popülist politikalardan uzak durup, dolu dolu bir yıl geçirdik. Kısa sürede büyük mesafeler kat ettik. Hendek'in geleceğini inşa ediyoruz" dedi.


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, görev süresinin birinci yılını değerlendirerek çalışmalar ve yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Babaoğlu, Hendek sevdasını hizmetlerle taçlandırdıklarını anlatarak, "Şeffaf, katılımcı, adil ve hesap verebilen bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edip, planlı ve her alanda gelişen, potansiyeli yüksek, güçlü bir Hendek hedefiyle fark yaratmaya devam edeceğiz" dedi.


Vatandaşa verilen sözleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Babaoğlu, "Milletimizin emanetine toz kondurmadan hukuk ve ahlak kuralları çerçevesinde hizmet ediyoruz. Kısa sürede büyük mesafeler kat ettik. Vatandaşımıza ne söz verdiysek bir bir hayata geçiriyoruz. Söz verdiğimiz kısa-orta ve uzun vadeli projelerimizde adımlarımızı attık. Kısa vadeli projelerimizin bazıları tamamlanırken, orta ve uzun vadeli projelerimizde ilk günden itibaren çalışmalara başladık. Mevcut durumları ve sorunları çok iyi biliyorduk. Tek tek ekibimizle bunları ele alarak çalışmalarımıza yön verdik. Şehrimizin yapısına ve dokusuna uygun, kamunun menfaatlerini gözeterek, ciddiyetle, gündelik popülist politikalardan uzak durduk. Artılarımızı eksilerimizi değerlendiriyoruz. Gelirlerimizin düşük olduğu bu zor dönemde kaynakları etkin ve verimli kullanarak hemşehrilerimize hizmet götürüyoruz. Tüm kurumlarla uyum içindeyiz" diye konuştu.


Proje ve çalışmalarla gündeme geleceğiz


Bir yılda tamamladıkları çalışmalara bakılınca 4 yıla oranla büyük mesafe kat ettiklerini ifade eden Başkan Babaoğlu, "Hendek'in, yani 85 bin vatandaşımızın sorumluluğu var üzerimizde. 91 mahallemizde yapılan hizmetleri görmezden gelip kamuoyunu yanıltmak ve kurumumuzu itibarsızlaştırmak adına algı oluşturulmak istendi. Biz bunların hepsini farkındayız, itibar etmiyor ve vatandaşlarımızın da itibar etmeyeceğini biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, hemşehricilik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Hendek'in küçük düşüncelere ve hesaplara alet edilmesine müsaade etmeyiz. Bizler dün olduğu gibi yarında tüm Hendek'i kucaklayarak projeler ve çalışmalarla gündeme geleceğiz. Adil ve şeffaf bir yönetim anlayışı kapsamında belediyemizin meclis toplantıları, duyuruları, gündem ve kararları ile ihaleler düzenli olarak sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemizin resmi internet sitesinden halkımıza duyurulmaktadır. Ayrıca meclis toplantıları yine sosyal medya hesabımızdan canlı olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca planlı ve programlı hizmetler sunmak amacıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğünü kurarak, hemşehrilerimizin katılımıyla şehrimize ve çalışmalarımıza yön verecek anket çalışmasıyla yaptık. Yağmur suyu kanal uzunluğu 45 kilometreye, yaya yolu 8 kilometreye, yeni yol açımı 9 kilometreye ulaşırken, 414 kilometre uzunluğunda yolda asfaltlama, bakım, onarım ve yol çalışması yapıldı. 33 bin metrekare kilitli parke,150 adet cep otopark inşa edilirken, engellilere uygun yaya yolu yapım oranı yüzde 97'e ulaştı. Bir yılda tamamladığımız çalışmalara bakınca geçen 4 yıla oranla büyük mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Bunun verilerini de kısa sürede paylaşacağız" şeklinde konuştu.


Projeler bir bir hayata geçirildi


Başkan Turgut Babaoğlu, "Yeşil alanlarımız bin dönüm artarken, çevre hassasiyetlerimizi de koruyarak titiz bir çalışma yürüttük. Buna paralel denetimli bir kent hedefiyle imar uygulamalarında bin 90 ayrı denetim yapılırken, memnuniyet oranı yüzde 75'e çıkarıldı. Ayrıca toplumun düzenini bozan hususlara odaklanarak vatandaşlarımızdan gelen şikayet oranını düşürdük. Kazımiye'de sürücüler ve yayalar için tehlike arz eden eski köprünün yerine günümüz şartlarına uygun iki aracın güvenle geçiş yapabileceği ve yaya geçişlerinin olduğu yeni bir köprü inşa edildi. Aynı zamanda dere ıslah çalışması yapılarak, taş duvar örümü yapıldı. Çevre düzenlemesi, yol bakım ve meydan çalışmaları da kısa sürede tamamlanacak. Şehir merkezinde bulunan ve atıl görüntüsüyle herkesi rahatsız eden Zeki Cömert Parkı yenileme çalışmalarının ardından herkesin beğenisini kazandı. Yaşlı, engelliler ve aileler başta olmak üzere her yaş grubunun yararlanabileceği nezih bir yaşam alanı oluşturuldu. Açık hava sineması kazandırılan yeni parkımız Hendek'e çok yakıştı. Yeşilyurt Mahallesinde Kapalı Pazar yeri ve yaşam kompleksiyle bir bütün olacak şekilde inşa edilen 17 adet iş merkezi örnek mimarisiyle kent estetiği açısından rol model oldu. İş merkezlerinin tamamlanmasının ardından çevre düzenlemesi çalışmaları başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Sosyal Yardım Mağazası projesini hayata geçirdik. Giysi kumbaralarına bırakılan ikinci el giysiler, yıkanma-ütüleme işleminin ardından ürünler bedenlerine göre mağazada raflara diziliyor. Projeye hayata geçtiği günden bu yana 296 hemşehrimiz kıyafet yardımından yararlanmıştır" ifadelerini kullandı.


Toplu konutta adım atıldı


Sosyal bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını da belirten Babaoğlu, "Sosyal bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışıp bir türlü ev alamayan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapacağız. İlk olarak 600 adet 100 metrekare 2+1 daireler inşa edeceğiz. Toplu konut projemizde ön talep toplama süreci başladı. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından tüm teknik detaylarda açıklanacak. Üretimin ve üreticinin korunarak tarımın desteklenmesi adına belediye bünyemizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduk. Müdürlüğümüz bünyesinde şehrimizin ve çiftçimizin üretim potansiyellerini ileriye taşıyacak hamleler yaparak eğitim seferberliği başlatıldı. Fındık başta olmak üzere birçok konuda üreticiyle uzmanlar bir araya getirilirken, çiftçimizin bilinçlendirilmesi adına seminer düzenlenmiştir. Bu eğitimlerin düzenli olarak devam etmesi planlanmaktadır. Hendek Belediyesi Mezbahanesi, teknolojik alt yapısı ve imkanlarıyla Türkiye'deki örnek mezbahanelerden biri haline getirilerek hizmete açıldı. Standartların üzerinde kesim çalışması yapılan mezbahanemizde temizlik önemleri üst seviyeye çıkarılarak güvenli ve sağlıklı kesim ortamı sağlanıyor. Bakanlık standartlarının harfiyen uygulandığı mezbahanede kesim kontrolü, hayvan sağlığı ve uygun ortamın sağlanması için 2 veteriner hekim bulunuyor. Ayrıca hayvan pazarımızda yapılan düzenlemeler sonrasında alıcı ve satıcı memnuniyeti üst seviyeye çıkarıldı" dedi.


Hendek, bölgenin parlayan yıldızı oldu


Düzenledikleri etkinliklerde 100 bini aşkın kişinin bir araya geldiğini söyleyen Babaoğlu, "Şenlikler, turnuvalar, konser, fuar, ara tatil etkinlikleri, sergiler, eğitimler, paneller, yağlı güreş ve sünnet şenliği, konferanslar, farkındalık etkinlikleri, milli ve dini bayram etkinlikleri, anma törenleri ve fener alayı gibi sayısız etkinlikte 100 bini aşkın kişi bir araya geldi. Hendek bu manada farkını gösterirken, bölgenin parlayan yıldızı oldu. Yardıma muhtaç vatandaşlarımızın derdine derman olmak adına 839 ailemize gıda yardımı yapıldı. 650 aileye evde temizlik hizmeti verilirken, 480 ailemize sıcak AŞ yardımı yapıldı. Ayrıca Düzce ve Suriye içinde yardım kampanyaları yaparak, afetzede ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Tüm projelerimizde engelli vatandaşlarımızın kent yaşamında ve sosyal hayatta yaşadığı zorluklara karşı çözümler üretiyoruz, üretmeye devam ediyoruz. Farkındalık ve dayanışma etkinliklerinin yanı sıra sanatsal faaliyetler, yüzme kursları, hastane nakil hizmetleri ve sağlanan desteklerle engellilerimize pozitif ayrımcılık tanıyoruz. İstihdam ve sosyal desteklerle engellilerimizle bir arada olmaya ve onlar için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:14 Kaynak: İHA

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