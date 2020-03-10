Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi

6 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde MHP Grubu adına konuşan Babaoğlu, özellikle dış politikada ve sınır güvenliği konusunda olumlu adımlar atıldığını ve bu süreçte Cumhurbaşkanına yapılan hakaretlerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Babaoğlu, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "İç ve dış politikada uygulanan olumlu adımlar, sonrasında sınır ihlalleri ve sınır tehditleriyle ilgili yapılan çalışmaları takdirle karşıladığımızı, ülkemizin bununla ilgili uygulamış olduğu, özellikle son dönemde sayın Cumhurbaşkanımız ile ekibinin dış politikada Rusya ile gelmiş oldukları hassas süreci yöneterek bu işi ülkemizin lehine çevirecek adımlar atmasını da burada bir kez daha takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösteren Babaoğlu, "Geçmiş olduğumuz bu hassas süreçte Cumhurbaşkanlığı makamının korunması ve dış politikada ülkemizde birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gerektiği bir anda tam da Rusya ile yapılacak görüşmenin bir gün öncesinde sayın Cumhurbaşkanımıza hiç uygun olmayan bir lisanla yapılan hakareti şahsım ve MHP Grubu adına şiddetle kınıyorum. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli beyin ifade ettiği gibi, ülkemizin, devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Babaoğlu, Engin Özkoç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Engin Özkoç kavgası İBB Meclisi'nde de devam etti
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Son Dakika: Erdoğan'dan Rusya'da "bekletilme" iddialarına yanıt: Putin beni kapıya kadar uğurladı

Son Dakika Haberleri
15:52 Büyükşehir'den sivil savunma haftası'nda tatbikat
15:52 İZMİR Eski eşini bıçaklayarak öldürdü
15:52 İZMİR Sahte euro operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
15:52 Diyarbakır, akıllı şehirler arasında yerini alacak
15:52 Kayseri'de HTŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:56:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, CHP'li Özkoç'un sözlerine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]