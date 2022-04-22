Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koltuğunu öğrencilere devretti - Son Dakika
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Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koltuğunu öğrencilere devretti

22.04.2022 17:04
Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu, koltuğunu öğrencilere devretti

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencilerine devretti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencilerine devretti.

Yenimahalle Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İbrahim Doğan, Müdür Yardımcısı Elif Bayarçelik, öğretmen Sümeyra Dilek Uylas ve Okul Aile Birliği Başkanı Süleyman Kalk, ilkokulu öğrencileri Kayra Torun ve Cemre Şahin, Babaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Babaoğlu, "Cumhuriyetimizin banisi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. TBMM'nin açılışının 102.yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Babaoğlu, daha sonra Kayra Torun ve Cemre Şahin'e başkanlık koltuğunu devretti.

Başkanlık koltuğunu devralan Cemre Şahin, engelliler, sokak hayvanları, ağaçlandırma ve geri dönüşümle ilgili projelerini açıkladı.

Başkanlık koltuğuna oturan Kayra Tosun da sosyal yardımlar, engelliler ve öğrencilerle ilgili projelerini açıklayarak çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Babaoğlu, makamını emanet ettiği öğrencilere Türk bayrağı, kitap ve eğitici setlerden oluşan hediye çantasını takdim etti.

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Ulusal Egemenlik, Turgut Babaoğlu, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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