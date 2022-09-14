Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan Lojistik Depolama Alanı bölgesinde inceleme

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 262 hektar alanda yapılması planlanan Lojistik Depolama Alanı bölgesinde incelemelerde bulundu.

MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ile Hicriye, Güldibi ve Beylice mahalleleri sınırları içinde kalan bölgeye giden Babaoğlu, önemli ulaşım ağına sahip ilçede projenin plan hazırlıklarını sürdürdüğünü bildirdi.

Hendek'in lojistik üs olmaya aday olduğunu vurgulayan Babaoğlu, "Bu alan tamamlandığında küçük sanayi siteleri ve depolama tesisleri yer alacak. Ekonomik olarak sadece Hendek'e değil, ülkemize büyük oranda fayda sağlayacak. Hayırlı olsun." dedi.

Namlı da "Hendek'imizde güzel çalışmanın planları, kurumlar arası iş birliği içinde hazırlanıyor. Bölgemize ve ülkemize büyük oranda katkı sağlayarak ekonomik güç oluşturacak olan bu depolama alanı projesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." görüşünü paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinin daha önce 90 hektarlık alanda yaptığı çalışmanın devamı olan projede, harita ve zemin etüt çalışmaları ile kurum görüşleri Sakarya Büyükşehir Belediyesince yürütülüyor.