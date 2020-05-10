Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'ndan 'Su' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'ndan 'Su' açıklaması - Son Dakika

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'ndan 'Su' açıklaması

6 saat önce

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek'te su da ortaya çıkan kötü kokuyla alakalı yaptığı açıklamada ilk andan itibaren durumu SASKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirdiklerini belirtti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'ndan 'Su' açıklaması, System.String[]

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek'te su da ortaya çıkan kötü kokuyla alakalı yaptığı açıklamada ilk andan itibaren durumu SASKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirdiklerini belirtti. SASKİ ise yaptığı yazılı açıklamada, "Alınan numuneler ve yapılan ilk analizlerde klor nedenli bir kokunun varlığına neden olacak miktarda klor bulunmadığı, standartlar çerçevesinde normal seviyede klor bulunduğu da tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.


29 Nisan günü Hendek ilçesinde su da ortaya çıkan kötü kokunun nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu bir açıklama yaptı. Başkan Babaoğlu yaptığı açıklamada yaşanan olayın ilk dakikasından itibaren konuyla ilgilendiklerini ve durumu yetkili birimler bildirdiklerini açıkladı. Babaoğlu ayrıca Hendek'in Mayıs ve Haziran su tüketim bedellerinden muaf tutulmasını da istedi.


Sabotaj açıklaması panik oluşturmuştur


Başkan Turgut Babaoğlu yaptığı açıklamada, "29 Nisan Çarşamba günü iftara yakın saatlerde çeşme sularımızda ortaya çıkan kötü kokuyla ilgili endişelerimizin giderilmemesi üzerine sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayım. Dikmen Balkaya içme suyu hattı hatırlanacağı üzere 1998 yılında Hendek eski Belediye Başkanımız rahmetli emekleriyle şehrimize kazandırılarak hizmete açılmıştı. İlgili kanun düzenlemeleri sonrasında Hendek Zeki Cömert'in Belediyesinin eskisi gibi içme suyu açma-kapama, faturalandırma ve tesis yatırımı gibi bir yetkisi kalmadığı için, İçme Suyu Havzaları Koruma Yönetmeliği kapsamında bu yetki sadece Büyükşehir Belediyesine bağlı SASKİ Genel Müdürlüğüne verilmişti. Buna rağmen bu iş Büyükşehir Belediyesinin görevi demeden, Hendek halkının sağlığını korumak ve sıkıntılı süreci acilen geride bırakmak adına konunun yakından takipçisi olduk. Kokunun tespit edildiği ilk andan itibaren durumu acilen SASKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bizzat bildirerek, numune alınmasını ve gerekli incelemelerin başlamasını sağladık. Ardından SASKİ'den tarafımıza ulaşan ilk bilgileri sizlere ilan ettik. Salgın nedeniyle geçirdiğimiz bu zor dönemde, bu kriz hepimizi endişelendirmiş ve o gece sahur vakti yapılan sabotaj açıklaması panik oluşturmuştur" dedi.


İki aylık muafiyet önemli bir adım olacaktır


Gerekli tedbirleri kısa sürede alındığını belirten Başkan Babaoğlu, "Ortaya çıkan kötü kokuyla birlikte depo ve şebekelerin boşaltılarak gerekli tedbirlerin kısa sürede alındığını biliyoruz. Alınan tedbirler sonrasında suda hiçbir sakınca olmadığı öğrenilirken, kolluk kuvvetleri tarafından olay titizlikle soruşturulmaktadır. Bu sorunun başından itibaren ciddiyetle ve acil bir şekilde çözülerek, doğru bilginin devletimizin stratejik kurumlarından biri olan SASKİ tarafından paylaşmasını bekledik. Bu açıklamaları yapması gereken SASKİ'nin su güvenliğinde yaşanan endişeleri gidererek, tahlil sonuçlarını, kötü kokunun nedenini ve ayrıca depoya müdahale var mı yok mu, varsa nasıl oldu ve bundan sonrasıyla ilgili konularda Hendekli hemşehrilerimizi aydınlatmasını bekliyorum. Su kesintisi yapılana kadar o süre içinde tüm yaşananlarla ilgili SASKİ'nin acilen açıklama yapmasını ve bizde gerçekleri öğrenmek istiyoruz. Gelinen bu noktada hayat kaynağımız olan su konusunda, Büyükşehir Belediyemize hemşehrilerim adına bir de önerim olacaktır. Salgın tehdidi altında yaşadığımız bu kriz sonrasında, Hendekli hemşehrilerimden Mayıs ve Haziran ayları su tüketim bedelleri alınmamasını istiyoruz. Ayrıca ilk Büyükşehir Belediye meclisinde gündeme getireceğimiz ve maddiyatla ölçülmemesi gereken bu iki aylık muafiyet önemli bir adım olacaktır. Sağlık her şeyden önce gelir diyerek sözlerime son verirken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.


SASKİ'den yazılı açıklama


SASKİ'den konuyla alakalı yapılan yazılı açıklamada ise, "29 Nisan tarihinde saat 19.30 civarında Hendek Şube Müdürlüğümüz tarafından içme suyunda koku olduğu tespit edilmiştir. Kurumumuzca ivedilikle görevlendirilen ekiplerimiz tarafından depo ve şebekelerimizde yapılan ölçümler sonucunda klor miktarlarının 0,5 miligram litre normal ve standart seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ancak suda benzin ya da plastik kokusuna benzer bir koku bulunduğu görevliler tarafından tespit edilmiştir. Bu tespit sonucunda su parametrelerinin detaylı analizlerini yapmak üzere şebekenin farklı noktalarından İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hıfzısıhha ve kendi ekiplerimizce ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Sağlık Müdürlüğü tarafından alınan numuneler analiz edilmek üzere İstanbul 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarına acilen gönderilmiştir. Depolarda ve şebekede tahliye işlemi devam ederken ekipler Hendek ilçemizin ana içmesuyu kaynağı olan ilçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta ve 750 metre kotundaki Dikmen-Balkaya Kaynağına gidilmek suretiyle kokunun kaynağı araştırılmıştır. Hendek ilçesinin içme ve kullanma su ihtiyacının temin edildiği bu kaynaktan kilit altında tutulan maslaklar marifetiyle toplanan su, çelik isale hatları vasıtasıyla içmesuyu depolarına ulaştırılmaktadır. Alınan numuneler ve yapılan ilk analizlerde klor nedenli bir kokunun varlığına neden olacak miktarda klor bulunmadığı, standartlar çerçevesinde normal seviyede klor bulunduğu da tespit edilmiştir. Anlık olarak durumu takip eden SASKİ Genel Müdürlüğümüz ekipleri aynı gün saat 22.30 itibariyle sistemdeki suyun tahliye edilmesi ve maslağın arındırılması sayesinde içmesuyu hattında koku kalmadığını tespit etmişlerdir" denildi. - SAKARYA

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 06:59 Kaynak: İHA


Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi 45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı         
00:00
Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi         
23:46
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür etti: Sizi hep böyle görmek istiyoruz         
23:40
Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik salonu kurşunlandı         
23:28
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı         
22:38
İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu İngiltere Başbakanı Johnson, ülkedeki normalleşme süreci için yapılan değişiklikleri duyurdu         
22:38
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı         
22:12
El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı El-Bab'da iftar vakti bombalı terör saldırısı: 1'i ağır 11 sivil yaralandı         
22:11
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı         
21:57
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür yeni koronavirüs vakası tespit edilmedi         
21:38
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü         
21:32
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı         
21:28
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13 bin 716 kişiye ceza kesildi         
21:02
Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz Van Valisi: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz         
20:57
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı         
20:55
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı         
20:40
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak         
20:39
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti         
19:46
Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak Sağlık Bakanı Koca, korona tablosunu yorumladı: Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak         
19:30
Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı         
19:29
AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti AK Parti, Nusaybin'de çocukları polis tarafından kovalanan Erdal ailesini ziyaret etti         
19:08
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi         
19:01
İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı İngiltere'de 10 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 32 bine yaklaştı         
19:00
Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu Balıkçı ağına takılıp ölen caretta caretta kıyıya vurdu         
18:56
Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi         
18:22
50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı 50 gün sonra sokağa çıkan 80 yaşındaki çifte motosiklet çarptı         
18:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tufan: Aşı geliştirilemezse 2021'de de epey hastayla karşılaşabiliriz         
18:20
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması: Temsilciliklerimiz hedef alınırsa Hafter unsurları meşru hedefimiz olur         
18:11
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 01:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'ndan 'Su' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]