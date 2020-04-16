Hendek Belediye meclisi toplandı - Son Dakika
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Hendek Belediye meclisi toplandı

6 saat önce

Hendek Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında encümen ve komisyon seçimleri yapılarak 24 gündem maddesi karara bağlandı.

Hendek Belediye meclisi toplandı, System.String[]

Hendek Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında encümen ve komisyon seçimleri yapılarak 24 gündem maddesi karara bağlandı. Başkan Babaoğlu, encümen ve komisyon seçimleri öncesinde ittifak ruhunun meclise yansımasının önemine değinerek uyum içinde çalıştıklarını söyledi.


Hendek Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı, korona virüsü tedbirleri kapsamında gerekli önlemler alınarak Atatürk Parkı içi Nikah ve Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis salonunda sosyal mesafe uygulaması yapılırken, salon meclis öncesinde dezenfekte edildi. Ayrıca dezenfekte noktası oluşturulan mecliste tüm meclis üyelerine maske ve eldiven dağıtıldı. Sağlık tedbirleri kapsamında kapalı oturum olarak Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu başkanlığında yapılan olağanüstü meclis toplantısında 24 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Canlı yayınlanan meclis toplantısında konuşan Başkan Turgut Babaoğlu, korona virüs salgınına dikkat çekerek, " İçişleri Bakanlığının talimatına göre gerekli tedbirler alınmak şartıyla bugün olduğu gibi Olağanüstü toplantı yapılmasına izin veriliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi tehdit eden Koronavirüs salgını sevdiklerimizi bizden alırken, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim" diye konuştu.


Başaracağız


Salgına karşı yoğun bir mücadele yürütüldüğünü söyleyen Başkan Turgut Babaoğlu, "Bu salgına yani görünmez düşmana karşı alınan yoğun tedbirlere uymak hayati anlam taşımaktadır. Devletimiz tarafından açıklanan tüm tedbirleri panik yapmadan yerine getirirken, burada sadece kendimizi değil, tüm hemşehrilerimizin istikbalini dert etmeliyiz. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Bu ağır şartlarda dahi karamsarlığa kapılmadan bu felaketten güçlenerek çıkacağız "dedi.


Encümen ve komisyon seçimleri


Meclis gündeminin 1-2-3-4- ve 5. maddelerine göre kapalı oylama usulü 1 yıl görev yapacak encümen, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarımsal Hizmetler Komisyonu kurulması ve üye seçimleri yapıldı. Başkan Babaoğlu komisyon seçimlerinde ittifak ruhunun meclise yansımasının önemine değinerek MHP ve AK Partili üyelerin uyumlu bir şekilde çalıştığını söyledi. 1-2-3-4 ve 5'inci maddelerin seçimlerinin ardından meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 6'ncı maddesi bilgilendirme amacı taşırken, 7.madde olan 2019 faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. 8'nci madde olan 2019 mali yılı bütçesi kesin hesabı oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 9'ncu maddesi olan İller Bankasından 5 milyon 600 bin TL teminat mektubu alınarak yurtiçi bankalardan kredi kullanılması adına Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin 10.maddesi olan spor alanlarının arttırılması için Sakarya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile protokol yapılması oy birliğiyle kabul edilirken, komisyonlardan gelen gündemin 12-13-14-15-16-17 ve 18'nci maddeler oy birliğiyle 11.madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin 19-20-21-22-23 ve 24.maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edilmek üzere oy birliğiyle kabul edildi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:15 Kaynak: İHA

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