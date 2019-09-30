Son Dakika Haberleri: Hendek Belediye Meclisi toplanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Hendek Belediye Meclisi toplanıyor

1 saat önce

Hendek Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.

Hendek Belediye Meclisi toplanıyor, System.String[]

Hendek Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.


Hendek Belediye meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 30 Eylül 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın Son dakika! Suriye'den ülkemize girmeye çalışan eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Yeni yargı paketini bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hendek Belediye Meclisi toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]