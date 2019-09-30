Hendek Belediye Meclisi toplanıyor
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Hendek Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:03 Kaynak: İHA
Hendek Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'da yapılacak.
Hendek Belediye meclis toplantı salonunda yapılacak olan meclise, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık edecek. Saat 15.00'da başlayacak olan meclis toplantısında 15 gündem maddesi görüşülerek meclisin oylamasına sunulacak. Meclis toplantısı belediyenin sosyal medya hesabı olan facebook.com/tchendekbelediyesi adresinden canlı olarak yayınlanacak. - SAKARYA
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