Hendek Belediyesi birim müdürlüklerinin yerlerinde değişik yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek Belediyesi birim müdürlüklerinin yerlerinde değişik yapıldı - Son Dakika

Hendek Belediyesi birim müdürlüklerinin yerlerinde değişik yapıldı

12 dakika önce

Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi adına Hendek Belediyesi bazı birim müdürlüklerinin yerlerinde değişiklik yapıldı.

Hendek Belediyesi birim müdürlüklerinin yerlerinde değişik yapıldı, System.String[]

Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi adına Hendek Belediyesi bazı birim müdürlüklerinin yerlerinde değişiklik yapıldı.


Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına yeniliklere devam eden Hendek Belediyesi, bazı birim müdürlüklerinin yerlerinde değişikliğe gitti. Değişikliklere göre vatandaşların kurumlar arası işlemlerini daha kolay halledebilmesi adına, belediyenin bazı birimleri Hükümet Konağı karşısında bulunan Hendek Belediyesi Teknik Hizmetler Binası (Ticaret Merkezi) çatısı altında toplandı. Yeni düzenleme ile belediyede işlemlerini çözüme kavuşturan vatandaşlar hemen yakınında bulunan Vergi Dairesi, Noter ve Tapu Müdürlüğü gibi kurumlara zaman kaybı yaşamadan kolay erişim sağlama imkanı da bulmuş oldu. Uygulama vatandaşları mutlu etti. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi İdlib şehidi Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı Yunan polisi, göçmenlerin arasına karışıp kaçmaya çalışan Konyalıyı dövüp geri yolladı

Son Dakika Haberleri
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir
16:04 Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?
16:04 Vazelin nedir? Ne işe yarar? Vazelin faydaları nelerdir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 16:23:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendek Belediyesi birim müdürlüklerinin yerlerinde değişik yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]