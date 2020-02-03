Hendek belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Hendek belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

6 saat önce

Hendek Belediyesine bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Başkan Turgut Babaoğlu çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşları dinledi.

Hendek belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Hendek Belediyesine bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ederken, Başkan Turgut Babaoğlu çalışmaları yerinde takip ederek vatandaşları dinledi.


Ekipler çalışmaları kapsamında Yeşilyurt mahallesinde iş merkezleri, şehir merkezindeki Zeki Cömert parkı ve Kazımiye Mahallesinde yapılan yeni köprü çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahallelerin sorunlarını tespit ederek anında müdahalelerle kalıcı çözümler üreten ekipler, Köprübaşı mahallesinde yaya yolu, Yenimahalle, Kalayık ve Hamitli Mahallesinde yol bakım, onarım, Soğuksu mahallesinde ve birçok bölgede ise yağmur suyu güçlendirme çalışmalarına devam etti. Hacimbey, Büyükdere, Dereboğazı mahalleri ile şehir merkezinde ulaşım güvenliğini riske atan bölgelerde dal budama çalışmaları sürerken, kentin yüksek kesimlerinde karla mücadele ekipleri de yoğun bir mesai harcıyor.


Vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Başkan Babaoğlu, "Tüm ekiplerimizle Hendek halkının en güzel hizmeti alması için gayretle çalışıyoruz. Mahallelerimizin sorunlarını biliyor, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde buna göre yönlendiriyoruz. Mahallelerimizin sağlam bir alt ve üst yapıya kavuşması adına planlı ve koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin tüm sorunlarını dinliyor, dert ediniyoruz. Güzel bir Hendek ve güzel bir gelecek için çok çalışarak vizyon projelerle adından söz ettiren, Hendek'e yakışan hizmetleri el birliğiyle hayata geçireceğiz" dedi. - SAKARYA

Turgut Babaoğlu, Köprübaşı, Yeşilyurt, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı
2 metrelik dev yayın balığının kilosu 30 liradan satıldı Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:42:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendek belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]