Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor

7 saat önce

Korona virüse karşı Bakanlıklardan gelen genelge ve uyarıları uygulayan Hendek Belediyesi bir yandan dezenfektan harekatına devam ederken, halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda köpüklü tazyikli su ile yıkama çalışması başlattı.

Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Korona virüse karşı Bakanlıklardan gelen genelge ve uyarıları uygulayan Hendek Belediyesi bir yandan dezenfektan harekatına devam ederken, halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda köpüklü tazyikli su ile yıkama çalışması başlattı.


Başkan Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla korona virüs ile ilgili İçişleri Bakanlığından gelen genelgeler ve Sağlık Bakanlığından gelen uyarıları titizlikle dikkate alıp uygulayan Hendek Belediyesi, tedbiri elden bırakmıyor. Ülkemizde ilk ölüme neden olan salgınla alakalı olarak tedbir çalışmalarını yoğunlaştıran Hendek Belediyesi, tüm sosyal ve kültürel etkinlikleri durdurmuştu. Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskine karşılık tedbirlerini alan Hendek Belediyesi, dezenfektan harekatına devam ediyor.


Belediye hizmet binaları ve kamu binaları başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı alanda ilaçlamalar devam ediyor. Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan el ULV cihazıyla yapılan dezenfektan çalışmalarının yanı sıra, belediye hizmet binaları ve hizmet noktalarına standartlara uygun el dezenfektanı yerleştirildi. Diğer yandan ekipler cami bahçeleri başta olmak üzere halkın yoğun olarak kullandığı noktalarda köpüklü, tazyikli su ile yıkama işlemlerini sürdürüyor. Belediyenin tüm müdürlüklerinin Başkan Babaoğlu'nun talimatlarıyla süreçle ilgili hassasiyetle çalıştıkları belirtildi.


İlk vefat haberinin gelmesinin ardından dün gece sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Maalesef ilk kaybımızı verdik. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, korona virüsten bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıklayarak, vaka sayısının 98'e yükseldiği duyurdu. Dünyayı tehdit eden bu salgına karşı ulusal bir mücadele veriyoruz. Devletimiz tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşımaktadır. Bir süre lütfen sabır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ediliyorum. Rabbim milletimizi korusun. Hastalarımıza şifa versin" dedi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:24 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'nı koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı Ford Otosan'dan koronavirüs tedbirleri
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi         
12:06
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 22:32:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendek Belediyesi dezenfektan çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]