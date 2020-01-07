Hendek Belediyesi hizmetleri vatandaşın yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hendek Belediyesi hizmetleri vatandaşın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Hendek Belediyesi hizmetleri vatandaşın yüzünü güldürdü

6 saat önce

Hendek Belediyesi tarafından Çiftlik Mahallesinde yapılan hizmetler vatandaşın yüzünü güldürürken, Mahalle Muhtarı Serkan Akdeniz çalışmalar nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı.

Hendek Belediyesi hizmetleri vatandaşın yüzünü güldürdü, System.String[]

Hendek Belediyesi tarafından Çiftlik Mahallesinde yapılan hizmetler vatandaşın yüzünü güldürürken, Mahalle Muhtarı Serkan Akdeniz çalışmalar nedeniyle teşekkür mesajı yayınladı.


Muhtar Akdeniz özellikle açık alan spor aletleri ve çocuk parkları için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Metruk binaların yıkıldığını ve yolların yapılarak yağmur suyu hatlarının güçlendirildiğini ifade eden Muhtar Akdeniz, çalışmalar sayesinde mahallede birçok eksiğin giderildiğini dile getirdi. Çiftlik mahallesi olarak yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını dile getiren Muhtar Akdeniz, "Belediye Başkanımız Sayın Turgut Babaoğlu'na ve tüm belediye personellerine çalışmalar nedeniyle teşekkür ederiz. Mahallemiz adına aktardığımız sorunlarımız birer birer çözüme kavuşuyor. Planlı ve koordineli çalışan belediye ekiplerimizin Çiftçi mahallesine verdiği hizmetlerle sorunlarımız giderildi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hendek'te bu çalışmalar sayesinde sorun kalmayacak" dedi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:11 Kaynak: İHA
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