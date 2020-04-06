Hendek Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Hendek Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede yaşayan hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan gıda paketlerinin ailelere teslim edildiği bildirildi.

Diğer yandan zabıta ekipleri koordinasyonunda ilçe esnafının başta ekmek ve temel gıda malzemeleri olmak üzere çeşitli yardımların tedariğinde sorumluluk aldığı kaydedildi.

Benzer çalışmaların devam edeceğini belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Bu süreçte iş adamlarımızın, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yardımlaşma duygusuyla hareket ettiğini görüyoruz. Yaşlısı genci herkesin yardımlaşma çabası olması içinde aziz milletimizin farkını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.