Hendek Belediyesi maviye büründü - Son Dakika

Hendek Belediyesi maviye büründü
02.04.2021 15:48
Hendek Belediyesi ana hizmet binası 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizme dikkat çekmek adına mavi ışıkla aydınlatıldı.
Hendek Belediyesi ana hizmet binası 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde otizme dikkat çekmek adına mavi ışıkla aydınlatıldı.
Hendek Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde anlamlı bir harekete imza attı. Başkan Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla belediye ana hizmet binası yapılan çalışmaların ardından mavi ışığa büründü. Resmi sosyal medya hesabından otizme dikkat çekerek belediye binasının fotoğraflarını paylaşan Başkan Babaoğlu, "2 Nisan Otizm Farkındalık Gününde dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla belediye hizmet binamız 'Maviye' büründü. 'Mavi Işık Yak' kampanyasını yürekten destekliyor, farklılıkları fark ediyoruz ve her zaman yanınızdayız. Otizm engel değil, farklılıktır" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA
Son Dakika Son dakika: AK Parti, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı