Hendek Belediyesi'nden 9 bin kişilik aşure ikramı

Hendek Belediyesi Muharrem Ayı nedeniyle ilçede bulunan camilerde aşure ikram etti.



Muharrem ayı dolayısıyla Hendek Merkez Büyük Cami'de düzenlenen aşure günü etkinliğine katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu vatandaşlara aşure ikram etti. Hendek Belediyesi matem olduğu kadar dayanışmanın, paylaşmanın, barışın, kardeşliğin, muhabbetin ve birliğin günü olarak bilinen Aşure Günü nedeni ile Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 9 bin kişilik aşure dağıttı. Muharrem ayının anlamına dikkat çeken Başkan Babaoğlu, İslam ve Türk kültürünün önemli değerlerinden paylaşma ve dayanışmanın önemini anlattı



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Aşure bir çok çeşidin bir araya gelmesi ile oluşan çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu sebeple camilerimizde aşure ikram ederek paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalıştık. Bu ayda vatanımız, birliğimiz için dua edeceğiz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.



Yatılı kuran kurslarında, Çamlıca, Yeşilyurt, Puna Mahallelerinde bulunan camilerde ve merkezde bulunan Büyük Cami, Rasimpaşa Cami, Yeni Cami, Orta Cami de Hendek Belediyesi tarafından ikram edilen aşureye vatandaşlar ilgi gösterdiler. - SAKARYA