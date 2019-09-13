Son Dakika Haberleri: Hendek Belediyesi'nden 9 bin kişilik aşure ikramı
Son Dakika Güncel Haber

Hendek Belediyesi'nden 9 bin kişilik aşure ikramı

1 saat önce

Hendek Belediyesi Muharrem Ayı nedeniyle ilçede bulunan camilerde aşure ikram etti.

Hendek Belediyesi'nden 9 bin kişilik aşure ikramı, System.String[]

Hendek Belediyesi Muharrem Ayı nedeniyle ilçede bulunan camilerde aşure ikram etti.


Muharrem ayı dolayısıyla Hendek Merkez Büyük Cami'de düzenlenen aşure günü etkinliğine katılan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu vatandaşlara aşure ikram etti. Hendek Belediyesi matem olduğu kadar dayanışmanın, paylaşmanın, barışın, kardeşliğin, muhabbetin ve birliğin günü olarak bilinen Aşure Günü nedeni ile Cuma namazı çıkışında vatandaşlara 9 bin kişilik aşure dağıttı. Muharrem ayının anlamına dikkat çeken Başkan Babaoğlu, İslam ve Türk kültürünün önemli değerlerinden paylaşma ve dayanışmanın önemini anlattı


Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Aşure bir çok çeşidin bir araya gelmesi ile oluşan çok lezzetli bir tatlıdır. Bu bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Bu sebeple camilerimizde aşure ikram ederek paylaşmaya, hoşgörüye, birlik ve beraberliğe dikkat çekmeye çalıştık. Bu ayda vatanımız, birliğimiz için dua edeceğiz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Muharrem ayını tebrik ediyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.


Yatılı kuran kurslarında, Çamlıca, Yeşilyurt, Puna Mahallelerinde bulunan camilerde ve merkezde bulunan Büyük Cami, Rasimpaşa Cami, Yeni Cami, Orta Cami de Hendek Belediyesi tarafından ikram edilen aşureye vatandaşlar ilgi gösterdiler. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Muharrem Ayı, Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı
TOKİ'den ikinci indirim kampanyası! Yüzde 22 indirim uygulanacak Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları yoldan geçen vatandaşların üzerine düştü Suudi Arabistan umre dahil tüm ziyaretlerden ek vergi alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:42:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hendek Belediyesi'nden 9 bin kişilik aşure ikramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]