Son Dakika Haberleri: Hendek Belediyesi olası afetlere hazırlanıyor
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Hendek Belediyesi olası afetlere hazırlanıyor

7 saat önce

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, deprem eylem planı kapsamında arama kurtarma konusunda hizmet veren sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya geldi.

Hendek Belediyesi olası afetlere hazırlanıyor, System.String[]

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, deprem eylem planı kapsamında arama kurtarma konusunda hizmet veren sivil toplum kuruluş temsilcileri ile bir araya geldi.


Toplantıda olası bir afette yol haritası ve neler yapılması gerektiği ele alındı, eksiklikler tespit edildi. Deprem gerçeğine karşı yerinde kentsel dönüşüm, toplu konut ve yapı stoklarının güçlendirilmesi gibi eylem planları hazırlayan Hendek Belediyesi, bilinçlendirme çalışmalarının da startını verdi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, meydana gelebilecek olası bir depremi en az zararla atlatabilmek için yol haritası belirlemek üzere Hendek'te bulunan Arama Kurtarma, Haberleşme ve İlk yardım konularında hizmet veren Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerine çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından Hendek Belediye Başkan yardımcısı Hızır Çağrı Güngör'ün başkanlığında, Kızılay Hendek Şube Temsilcileri, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) Temsilcileri, Hendek Arama Kurtarma Ekibi (HAKUT) Temsilcileri ve Merkezi Akyazı'da bulunan Sakarya Afet Bilinçlendirme ve Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H) temsilcilerinin katımıyla toplantı düzenledi.


Olası bir depremde bir yol haritası oluşturmak için toplantı düzenlediklerini belirten Başkan Yardımcısı Güngör, "Olası bir depremde yol haritası belirlemek ve hazır olmak amacıyla yol haritası belirlemek üzere toplandık. Hendek Belediye Başkanımız Turgut Babaoğlu'nun deprem gerçeğine karşı tedbir amacıyla hayata geçirmek istediği bir eylem planı var. Bizlerde bu hedefle aşamalı planlar hazırlayarak Hendek'i depreme hazır bir kent haline getirmek istiyoruz. Bu toplantıda bilinçlendirme ve koordineli çalışmalarının temelleri atılacak" dedi.


Kızılay Şube başkanı Sami Bağdatlı ise kriz merkezi ve depo ihtiyacını gündeme getirirken, Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama Derneği (S.A.B.A.H.) adına söz alan Kenan Certel, her zaman hazır olduklarını beyan etti. Arama Kurtarma konularında hizmet veren STK'ların sorunlarını ve taleplerini not alan Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hızır Çağrı Güngör, "Belediye olarak bu konuyu önemsiyoruz. Sizlerin de taleplerinizi göz önünde bulundurarak yapacağımız ortak çalışmalarla yol haritamızı belirleyeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:54 Kaynak: İHA
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