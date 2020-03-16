Hendek Belediyesi sorunlara kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor - Son Dakika

Hendek Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve Plan ve Proje Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saha çalışmalarında tespit ettikleri sorunlara kalıcı çözümler üreterek hizmetlerine devam ediyor.



Ekipler bu kapsamda sadece Mart ayı içinde Yenimahalle, Sarıdede, Kargalı Yeniköy, Rasimpaşa, Lütfiyeköşk, Bayraktepe, Çağlayan, Hüseyinşeyh, Dereboğazı, Kalayık, Halaç ve Köprübaşı Mahallelerinde yol bakım onarım ve yenileme çalışmalarını tamamlarken Yenimahalle, Rasimpaşa, Sivritepe, Nuriye, Aşağı Çalıca, Köprübaşı, Büyükdere ve Çağlayan Mahallelerinde ise asfalt yama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler ayrıca Kalayık, Yenimahalle ve Aşağı Çalıca Mahallelerinde yaya yolu ve cep otoparkı çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Üst yapı çalışmalarının yanı sıra alt yapıya büyük önem veren Hendek Belediyesi, Pınarlı, Paşaköy, Aşağıçalıca,Servetiye ve Yeşilvadi Mahallelerinde yağmur suyu bakım ve büz döşeme çalışmaları yaparak 6 mahallede altyapıyı güçlendirdi. Diğer yandan Aksu, Göksu ve Kurtuluş mahallerinde meydana gelen heyelan sonrası yol bakım onarım çalışması başlatan ekipler, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak sorunu çözüme kavuşturdu.



Başlatılan hizmet seferberliğinin kesintisiz devam ettiğini anlatan Başkan Babaoğlu, "Güçlü ve kalıcı hizmetlerimizde şehrimizin dört bir tarafında vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendiriyor, tespit edilen noktalarda vatandaşımızın memnuniyetini esas alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Başkan Babaoğlu sorunlara kalıcı çözümler üreterek geleceğe güvenle bakan bir Hendek'i inşa ettiklerini ifade ederken, "Adil ve adaletli bir şekilde, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını esas alan bir anlayışla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Mahallelerimizin yaşam standartlarını arttıran çalışmalarımızın yanı sıra vizyon projelerimizle Hendek şehircilikte örnek olmaya devam edecek" dedi. - SAKARYA