Hendek Belediyesinden - Son Dakika

HENDEK BELEDİYESİNDEN

YAPILANDIRMA UYARISI

Hendek Belediyesi 7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükelleflerin, borçlarını yeniden yapılandırılması için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021'de sona ereceğini duyurdu.

SON GÜN 31 AĞUSTOS

Hendek Belediyesi, 7326 sayılı 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümleri' yürürlüğe girmesinin ardından borcu olan vatandaşlara borç yapılandırma da son günün 31 Ağustos olduğunu duyurdu. Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Belediyemize borcu bulunan mükelleflerimiz, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Teknik Hizmetler Binasında bulunan (Kapalı Pazar yeri) Gelirler Servisine başvurarak ya da e-belediye üzerinden borçlar yapılandırılabilecektir" denildi.

ONLİNE KOLAYLIK

Mükellefler 'https://webportal. hendek. bel. tr' adresi üzerinden belediyemize gelmeden borçlarını yapılandırıp, dilerseler ödeme yapılabilecekler. Vatandaşlarımız Online olarak Sicil, TC Kimlik veya Vergi Numarası ve belirledikleri şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek. Açıklamada vatandaşların işlemlerini son güne bırakmaması ve kanunun tanıdığı bu haktan yararlanması çağrısı yapıldı.

YAPILANDIRMA

İlk taksit ödeme süresi de 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunuyor. Yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak. Fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90'ı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizinin yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. İdari para cezalarında ise yüzde 25 indirim yapılacak. ' ' ? ' ' ' ' Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde, fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.