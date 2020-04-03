Hendek Belediyesinden gıda satış yerlerine yoğun denetim - Son Dakika

Hendek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, gıda ürünleri satışı yapan yerlere yönelik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.



Zabıta ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle özellikle gıda üretimi, satışı ve toplu tüketim yapılan işletmelere yönelik etkin denetimlerini sürdürüyor. Ekipler belirli periyotlar halinde yapılan uygulamalarda paket servis ve diğer gıda ürünü satışı yapan işletmeleri denetlerken, hijyen kurallarına uymayarak halkın sağlığını tehdit eden işletmelere müsaade edilmeyeceğini bildirdi.



Uygulama vatandaşları memnun ederken Hendek Belediyesinden yapılan açıklama, "Salgın nedeniyle Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, hijyen ve fahiş fiyat uygulamalarını sıklıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan gelen her şikayeti incelemeye alıyoruz. Ekiplerimiz halkımızın huzuru ve sağlığı için canla başla görevlerini yapmaktadır" denildi. - SAKARYA