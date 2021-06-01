Hendek Belediyesinden İhale Uyarısı - Son Dakika

HENDEK BELEDİYESİNDEN İHALE UYARISI

Hendek Belediyesi tarla ve bahçe vasfındaki 27 adet taşınmaz satışı için 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 10. 00'da ihaleye çıkıyor.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU

Hendek Belediyesi, Devlet İhale Kanununa uygun, açık ve şeffaf bir şekilde ihalelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde Aksu, Akarca, Sukenarı, Karatoprak ve A. Çalıca mahallesinde 27 ayrı tarla, fındıklık, cevizlik, bahçe, arsa, kuyu ve avlusu için 7 Haziran 2021 Pazartesi günü Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Nikah/Toplantı salonunda ihale gerçekleştirilecek.

İSTEKLİLERE DUYURU

İhaleyle ilgili olarak Hendek Belediyesinden yapılan bilgilendirmede, "İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel kişilerin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne; gerekli belgeleri tamamlayarak en geç 04. 06. 2021 Cuma günü saat 16: 00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstekli olmaması durumunda ihaleler katılımcı olmadığı için yapılmamakta ve ileri tarihe ertelenmektedir. İhaleler yasal süre kapsamında ilan edilirken, sonuçlanan ve süreci devam ihalelerle ilgili tüm detaylar 2019 tarihinden itibarinden www. hendek. bel. tr adresindeki ihale rehberi kategorisinde açık bir şekilde sürekli yayınlanmaktadır. Ayrıca bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 54 03 numaralı çağrı merkezini arayabilir ya da Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurabilir" denildi.