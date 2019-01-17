Son Dakika Haberleri: Hendek'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Hendek'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

27 dakika önce

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda uyuşturucu satan bir kişiyi gözaltına aldı.

Hendek'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları operasyonda uyuşturucu satan bir kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uzun zamandır takip altına aldıkları, M.Y., isimli şahsın satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu yönünde edinilen bilgi üzerine harekete geçti. Hendek ilçesi Uzuncaorman mahallesindeki ev ve eklentilerinde çok sayıda jandarma personelin katılımı arama yapıldı. Yapılan aramada M.Y. isimli şahsın üzerinde iki ayrı şeffaf poşet içerisinde 15'er gram, ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise siyah poşet içerisinde 2 bin 225 gram esrar maddesi ve 27 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:44 Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa
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