Hendek'e Adil ve Eşit Hizmet Edeceğiz

Babaoğlu, Rasimpaşa Mahallesi ve Bayraktepe Mahallesinde çoşkulu bir şekilde karşılandı. Gittiği yerlerde projelerini anlatıp vatandaşların sorunlarını dinledi.

İktidar adayı değil hizmet edemez' söylentilerine cevap veren BBP Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, "Belediyenin alacağı bütçenin, belediyenin iktidar partisinden olup olmamasıyla alakası yok. PKK'nın arka bahçesi bile ödenek alırken, Hendek mi alamayacak?" dedi

Hendek'te çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayan BBP Hendek Belediye Başkan adayı Turgut Babaoğlu, Hendek için hizmete talip olduklarını söyledi. Vatandaşların sorunlarını dinleyerek, "Sorunları biliyorum. Biz hep birlikte kimseyi kırmadan yola devam edeceğiz. Tek amacımız Hendekliye ve Hendek'e hizmet etmek" ifadelerine yer verdi. İktidar partisi mensuplarının kendisi hakkında, "İktidar adayı değil, o yüzden hizmet edemez. Hendek hizmet göremez" sözlerine cevap verdi. Vatandaşların bu söyleme itibar etmemesini isteyen Babaoğlu, "Polisimizi, askerimizi, vatandaşımızı şehit eden, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden, PKK'nın arka bahçesi olan belediyeler bile bütçe aldı. Bütçe iller bankasından gelen pay ve belediyelerin geliriyle oluşur. Bu belediye bizden değil, buna bütçe vermeyelim diye bir durum yok" dedi

Babaoğlu, "2017 yılında 65 milyon lira hazine olmak üzere toplam 70 milyon lira bütçeli bir belediye var. Bunun belediyenin iktidar partisinden olup olmamasıyla alakası yok. Sakarya'daki en büyük ilçelerden biriyiz. Biz bu bütçeyi eşit ve adil bir şekilde Hendek'in ihtiyaçlarına göre kullanacağız. Eşit, adil ve gerçekçi projelerle milletimizin emanetine sahip çıkacağız. Bunu da yaparken liyakat sahibi kadrolarla, belediyeyi bir siyasi partinin arka bahçesine çevirmeden yapacağız" diye konuştu. Seçim sonrası sözlerini bir bir yerine getireceğini anlatan Babaoğlu, "Bana, 'Turgut başkan geldin burada anlattın, söylediklerinin hiç birisini yapmadın. Seçimde nasıl geleceksin' diyebilirsiniz. Ben sözümü tutmazsam karşınıza çıkacak yüzüm olmaz. " dedi