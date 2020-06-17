Hendek'in 91 mahallesinde başlatılan hizmet seferberliği artarak devam ediyor - Son Dakika

Hendek'in 91 mahallesinde başlatılan hizmet seferberliği artarak devam ediyor
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla Hendek'in 91 mahallesinde başlatılan hizmet seferberliği artarak devam ediyor.
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla Hendek'in 91 mahallesinde başlatılan hizmet seferberliği artarak devam ediyor.
Bu kapsamda İkramiye Mahallesinde çalışmalar yapan Hendek Belediyesi ekipleri yaptığı çalışmalarla mahalle halkını memnun etti. İkramiye Mahalle Muhtarı Fevzi Örs Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Hendek Belediyesi ekiplerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Örs, tarla yollarının açıldığını ve mahallede asfalt çalışmalarının yanı sıra sokak aralarına yapılan kilitli parke çalışmalarının ulaşımın rahatladığını belirtti. Muhtar Örs mahalleye yapılan yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda V Kanal çalışmasının yağmur suyu akışını sağladığını ve mahallede önceden yaşanan sorunun bu sayede giderildiğini belirtti. Turanlar Mahalle Muhtarı Aydın Demirci ise mahallelerinde senelerdir çözüm bekleyen problemlerin Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'nun talimatıyla birer birer çözüme kavuştuğunu belirtti. Mahallenin girişinde bulunan ve bozuk olmasının yanı sıra yolda oluşan toz dolayısıyla birçok vatandaşın rahatsız olduğunu da belirten Demirci, mahalledeki diğer problemlerin Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve Hendek Belediyesi ekiplerince çözüme kavuşacağına inancının tam olduğunu dile getirdi. Demirci, yaşanan sorunları Başkan Babaoğlu'na ilettiklerini ve zaman içinde bu sorunların ortadan kaldırılacağına inandıklarını söyledi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:32 Kaynak: İHA
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