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Hendek'in itfaiye teşkilatı için ihale zamanı

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek'te inşa edilecek yeni itfaiye binasının yapımı için 27 Eylül Cuma günü ihaleye çıkılacak.

Hendek'in itfaiye teşkilatı için ihale zamanı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek'te inşa edilecek yeni itfaiye binasının yapımı için 27 Eylül Cuma günü ihaleye çıkılacak.


Hendek Başpınar Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin 600 metrekare alan üzerinde hayat bulacak yeni itfaiye merkezi için yapılacak ihalenin ardından derhal çalışmalar başlayacak ve Hendek modern itfaiye teşkilatına kavuşacak. İtfaiye teşkilatını günün modern şartlarına göre yenileyen Büyükşehir Belediyesi, Hendek'te de 8 araç kapasiteye sahip özel bir projeyi daha hayata geçirecek. İdari odaları, spor odası, eğitim salonu, yatakhaneleri ve diğer tüm gereklilikleriyle itfaiye hizmet binası bölgenin kullanımına sunulacak. Olası afetlere karşı hızlı ve etkin müdahale ile yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada Hendek İtfaiye Hizmet Binası'nın 27 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek ihalenin ardında yapım çalışmalarına başlanacağı ifade edildi. - SAKARYA

İtfaiye, Hendek, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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