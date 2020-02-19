Hendek Karate Kulübü sporcusu Ateş, Türk Bayrağını Devlet Bahçeli'ye verdi - Son Dakika

Hendek Karate Kulübü sporcusu Ömer Faruk Ateş, Macaristan'da görevliler tarafından elinden alınmak istenen Türk Bayrağını MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teslim etti.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) partisinin grup toplantısına katıldı. Başkent'e giden Hendek heyetinde Macaristan'da düzenlenen 47. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasında, Avrupa Karate Şampiyonu olan Hendek Karate Kulübü sporcusu Ömer Faruk Ateş ve Hendek Belediyesi Karate Antrenörü Nurkan Kayacık'ta yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ülke ve dünya gündemine ilişkin gündem belirleyen konuşmasını grup sıralarından dinleyen Babaoğlu ve Namlı, toplantının ardından Bahçeli ile görüştü.



MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, İlçe Başkanı Burhan Namlı ve Başkan Turgut Babaoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Avrupa Karate Şampiyonu Ömer Faruk Ateş hakkında bilgiler verdi. Yunanlı rakibini yenmesi sonrasında şanlı Türk Bayrağımızı açarak salonda tur atan Ömer Faruk Ateş, görevliler tarafından elinden alınmak istenen o bayrağı Bahçeli'ye teslim etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Büyük Türk Milletinin aziz evlatlarından biri olan Ömer Faruk'u alnından öpüyorum. Elde ettiği bu anlamlı zafer takdire şayandır. Kutluyorum. Bu anlamlı hediye içinde teşekkür ediyorum. Sakaryalı ve Hendekli vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum" dedi. Görüşmenin ardından Burhan Namlı, Turgut Babaoğlu ve heyet, diğer milletvekilleriyle çeşitli görüşmelerde bulundu. Heyet daha sonra MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ü ziyaret etti.



Ömer Faruk Ateş'i tebrik eden Milletvekili Levent Bülbül, "Ömer Faruk Ateş'i, ailesini ve bu başarının mimarı olan tüm ekibi canı gönülden kutluyorum. Avrupa Şampiyonluğundan dolayı çok mutluyum. Hemşehrimiz olunca bu gurur daha da katlanıyor. Ömer Faruk Ateş'lerin sayısının artması için Başkanımız Babaoğlu ve tüm sporcularımızın ellerinden gelen gayreti göstereceğine inancımız tam. Bizde desteklerimizle her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.



Meclis temaslarının ardından Namlı ve Babaoğlu beraberindeki heyetle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya'yı ziyaret etti. Ziyarette Avrupa Şampiyonasında elde başarı gündemin ilk sırasında yerini alırken, Hendek'te yapılan spor faaliyetler ve hedefler görüşüldü. - SAKARYA