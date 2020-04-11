Son Dakika › Güncel › Hendek, Kocaali ve Akyazı'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
Hendek, Kocaali ve Akyazı'da yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Sakarya'nın Hendek, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
Sakarya'nın Hendek, Kocaali ve Akyazı ilçelerinde, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.
İlçelerde, cadde ve sokakların boş olduğu, polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, yasağa uygun davrandığı gözlendi.
Bazı fırın çalışanları araçlarla vatandaşlara ekmek satışı yaptı.
Ayrıca ilçede fırınların açık olacağı ve isteyenlerin evlerine servis yapılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:24 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın