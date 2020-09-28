Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı - Son Dakika

Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı

Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladı.

Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı, System.String[]

Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladı.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladığını söyledi. Hendek Küçük Sanayi sitesinde çalışmaları yerinde inceleyen Başkanı Babaoğlu, Hendek Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Cengiz Varlıca, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Varlıca ve yönetimi ile esnafın taleplerini yerinde dinleyen Başkan Babaoğlu, yapılan yol çalışmasının kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi. Babaoğlu Küçük Sanayi Sitesinde çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

Hendek Küçük Sanayi sitesinde giriş ve çıkışında yer alan 380 metrelik yan yolda alt ve üst yapı çalışmalarının başladığını belirten Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Küçük Sanayi Sitesinin 380 metre uzunluğundaki yeni dükkanların yapıldığı kısımdaki yan yolda çalışmalarımız başladı. Uzun zamandır tıkalı olduğu için işlevliği bulunmayan yağmursuyu hattı SASKİ ile işbirliğiyle açıldı. Bazı kısımlarda ise ekiplerimiz tarafından yenilemeye gidildi. 8 metre genişliğinde yolda 25 kamyon alt temel ve stabilize malzeme kullanılarak sıkılaştırma yapıldı. Yağmursuyu geçişlerinin yapılmasıyla birlikte bu alanda kilitli parke yapılacak. Esnafımızı tozdan çamurdan kurtarıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Her zaman esnafımızın yanındayız" dedi. - SAKARYA

Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı
Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı
Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı
Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı

Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından Cavani'ye çağrı: Fenerbahçe'ye gel İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Pompeo'nun Yunanistan ziyareti ülkeyi fena karıştırdı! Göstericiler ABD bayrağı yaktı Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorum Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti! O anlar kameralara anbean yansıdı Otomobil hırsızlığı girişimi dayakla bitti! O anlar kameralara anbean yansıdı         
22:33
Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş         
22:20
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Genç kadın, Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı         
21:32
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı         
20:00
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 00:08:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hendek Küçük Sanayi sitesinde, alt ve üst yapı çalışmalarının başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei