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HENDEK OLAYLARINDA ZARAR GÖREN KİLİSEDE RESTORASYON TAMAMLANDI, 100 YIL SONRA İLK AYİN YAPILDI - Son Dakika

HENDEK OLAYLARINDA ZARAR GÖREN KİLİSEDE RESTORASYON TAMAMLANDI, 100 YIL SONRA İLK AYİN YAPILDI

05.12.2021 14:09

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör olaylarında zarar gören tarihi Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları sona erdi.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör olaylarında zarar gören tarihi Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları sona erdi. 17'nci yüzyılın sonunda inşa edilen uzun süredir atıl durumda olan kilisede yaklaşık 100 yıl sonra ilk ayin yapıldı. Dicle Üniversitesi'ne 10 yıl süreyle tahsis edilen kilise, kültür ve sanat merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında PKK'lı teröristlerin kazdığı hendek ve çukur olaylarında teröristler tarafından tahrip edilen Surp Hovsep Ermeni Katolik Kilisesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sona erdi. Ermeni Katolik Cemaati adına kayıtlı olan kilise, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan'ın yönetiminde kutsandı ve atıl durumdaki kilisede yaklaşık 100 yıl sonra ilk ayin gerçekleştirildi. Aslına uygun olarak restore edilen kilise, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılması talep edildiğinde izin verilmesi kaydıyla 10 yıl süreyle eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere Dicle Üniversitesi'ne tahsis edildi.

Ayinde konuşan Başepiskopos Levon Zekiyan, yaklaşık 100 yıl aradan ilk defa bu aziz mekanda ayin yaptıklarını belirterek, "Sur çatışmalarında ağır hasar gören kilisemiz, devlet tasarrufuyla onarılmış ve günümüzdeki takdire şayan haline gelmiştir. Kilisemiz, mimari özelliğinin kaybedilmemesi, her türlü bakım, onarım ve muhafazasının sağlanması, Ermeni Katolik cemaatince ayin yapılma üzere talep edilmesi halinde izin verilmesi kaydıyla eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 yıl süreyle Dicle Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. Bu kıymetli tarihsel anıtın ve temsil ettiği insani ve manevi değerlerin günümüzde ve gelecek kuşaklar bilincinde yaşayabilmesinin, bu yaşam sürekliliğinin bir güvencesi olarak görmekteyiz. Bu vesile ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, Vali Münir Karaloğlu'na, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

'RESTORASYON ÖNCESİ HARABE DURUMDAYDI'

Dicle Üniversitesi Kültür, Sanat, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Burak Kazan da, kilisenin restorasyon öncesi harabe durumda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uzun ve zahmetli bir restorasyondan sonra kiliseyi, 2021'in başlarında aslına uygun bir şekilde restore ederek, tamamladı. Diyarbakır uzun yıllar farklı inançların huzur içinde yaşadığı bir şehir. Restorasyonun ardından Dicle Üniversitesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde kültür sanat merkezi olarak bu kıymetli eseri korumak ve şehrin kültür hayatına hizmet etmek üzere tahsis uygun görüldü. Vali Münir Karaloğlu'nun büyük bir hassasiyetle süreci takip etmesi rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karakoç'un merkezimizin bugüne gelmesi ve tamamlanmasıyla alakalı hassasiyetle süreçte almış olduğu sorumlulukla bugün merkezimiz hazır hale geldi. Yapılan protokol çerçevesinde cemaatin talebi doğrultusunda merkezimizde ayin yapma hakları saklı bulunmaktadır. Bugün burada tarihi bir günü yaşamış bulunmaktayız."

HENDEK OLAYLARINDA ZARAR GÖREN KİLİSEDE RESTORASYON TAMAMLANDI, 100 YIL SONRA İLK AYİN YAPILDI
HENDEK OLAYLARINDA ZARAR GÖREN KİLİSEDE RESTORASYON TAMAMLANDI, 100 YIL SONRA İLK AYİN YAPILDI
HENDEK OLAYLARINDA ZARAR GÖREN KİLİSEDE RESTORASYON TAMAMLANDI, 100 YIL SONRA İLK AYİN YAPILDI
HENDEK OLAYLARINDA ZARAR GÖREN KİLİSEDE RESTORASYON TAMAMLANDI, 100 YIL SONRA İLK AYİN YAPILDI

Münir Karaloğlu, Ermeni Katolik, Restorasyon, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HENDEK OLAYLARINDA ZARAR GÖREN KİLİSEDE RESTORASYON TAMAMLANDI, 100 YIL SONRA İLK AYİN YAPILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HENDEK OLAYLARINDA ZARAR GÖREN KİLİSEDE RESTORASYON TAMAMLANDI, 100 YIL SONRA İLK AYİN YAPILDI - Son Dakika
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