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HENDEK ŞAMPİYONLUĞU DOYA DOYA KUTLADI - Son Dakika

HENDEK ŞAMPİYONLUĞU DOYA DOYA KUTLADI

12.07.2021 05:07
HENDEK ŞAMPİYONLUĞU DOYA DOYA KUTLADI, System.String[]

HENDEK ŞAMPİYONLUĞU DOYA DOYA KUTLADIYalova'da oynanan finalde rakibini yenen Hendekspor'un 3. Lige yükselmesi sadece Hendek'i değil Sakarya'yı sevince boğdu.

HENDEK ŞAMPİYONLUĞU DOYA DOYA KUTLADI

Yalova'da oynanan finalde rakibini yenen Hendek spor'un 3. Lige yükselmesi sadece Hendek'i değil Sakarya'yı sevince boğdu. Hendek'te şampiyonluk coşkusunu doya yaşayan binlerce taraftar sokağa döküldü. Yapılan kutlamada Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kulüp Başkanı Karabulut, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk şarkıyla yeri göğü inletti.

ZAFER TURU ATTILAR

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) namağlup bitiren Hendekspor, Yalova Atatürk Stadında oynanan Play Off finalinde Çilimli Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek Şampiyon oldu ve 3. Lige yükseldi. Maçın son düdüğünün çalmasının ardından tarihi zaferle birlikte sadece Hendek değil Sakarya sevince boğuldu. Maçı tribünden takip eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile Hendekspor Başkanı Adil Karabulut ve yöneticiler sahada zafer turu attılar. Burada yapılan kutlamaların ardından Hendekspor kafilesi, Hendek'te taraftarıyla buluştu.

BÜYÜK SEVİNÇ, BÜYÜK GURUR

Hendek'te binlerce taraftar sokağa dökülürken, şehir meydanı şampiyonluk şarkılarıyla inledi. Hendek Belediyesi tarafından Belediye otoparkında yapılan kutlama organizasyonu için alanı dolduran Hendekliler, Yalova'dan dönen şampiyonu şarkılarla karşıladı. Hendekspor takım otobüsü şehre girdiği andan itibaren futbolcular büyük sevgi ve coşku seline tutuldu. Başkan Babaoğlu, yöneticiler ve futbolcular alana giriş yaptığında ise yer gök Hendekspor diye inledi.

KUTLAMA YAPILDI

Işık gösterileri, meşaleler, sloganlar ve şarkılar eşliğinde Başkan Babaoğlu, Kulüp Başkanı Adil Karabulut, Antrenör Talip Toprak, yöneticiler, futbolcular ve kulüp çalışanları tek tek sahneye davet edildi. Başkan Babaoğlu, Kulüp Başkanı Adil Karabulut, yöneticiler, futbolcular Hendeklilerle hep birlikte zafer şarkılarını seslendirdi, 'Şampiyon Hendek' sloganları attı.

KONUŞMALAR

Kutlamalar kapsamında oyuncular adına ilk konuşmayı Kaptan Hakan Soylu yaptı. Soylu, " Hendek'e bu gururu yaşattığımız için mutluyuz. 3. Lig hayırlı olsun, kutlu olsun Hendek" dedi. Ardından konuşan Antrenör Talip Toprak, "Şampiyon olmak çok güzel, ama kendi doğduğum topraklarda şampiyon olmak başka güzel. Emeği geçen herkese, en önemlisi koca yürekli oyuncu grubuna çok teşekkür ediyorum. Herkese armağan olsun" dedi.

ÖZLEM BİTTİ

Hendekspor Başkanı Adil Karabulut ise, "Özlem Yalova'da sona erdi. Allaha şükürler olsun. Sayın Belediye Başkanımıza, tüm takıma, ekibimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sahada ligin tozunu atan bir takım vardı ama bir de yönetim kurulumuz var. Her birine tek tek teşekkür ediyorum. Hendek'e Sakarya'ya hayırlı olsun" diye konuştu.

BU BAŞARI SAKARYA'NINDIR

Son olarak konuşan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da, " Uzunca bir maratondan sonra BAL şampiyonu olan Hendeksporumuzu, Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Antrenörümüz Talip Toprak kardeşimi, masöründen yardımcı hocasına, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayan, bize umut veren her biri yetenekli futbolcularımıza ve onların kıymetli ailelerine Hendek halkı adına sevgiye, saygıyla şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı kimse tarafından küçümsenemeyecek, takdir edilecek bir başarıdır. Siz değerli hemşehrilerimiz Hendek için yaptığımız hiçbir mücadele bizleri yalnız bırakmadınız. Acımızda sevincimizde bir oldunuz. Bu başarı hendek halkının başarıdır. Hendek Sakarya ile bir bütündür. Hendek adına yaptığımız her şey Sakarya için değerdir. Hendekte ne yapıyorsak Sakarya'nın başarısı için yapıyoruz" dedi

SPORCU FABRİKASI OLMAK İSTİYORUZ

Babaoğlu, " Bu şampiyonluk Sakaryasporumuzun daha iyi yerlere gelmesi için bir başarı öyküsüdür. Buradan yetişecek her bir sporcumuzla yarın Sakaryasporumuzun daha üst ligleri çıkması adına alt yapı oluşturacağız. Sakarya'yı omuz omuza hep birlikte başarıya taşıyacağız. Hendekte 13 spor kulübü var. Artık bu kulüplerin hedefi var. Hendekspor'da oynamak. Alt yapıyla zenginleşen ve sporcu fabrikasına dönüşecek bir Hendek hayal ediyoruz. Bütün branşlarda başarı hedefliyoruz. Süleyman Seba Spor Kompleksi bunlar için ışık olacak. Ayrıca en kısa zamanda en az 5 bin kişilik stat yapacağız. Hendekspor bu aşamaya gelene kadar geçmişten bugüne birçok sporcu ağabeyimiz, belediye başkanlarımız, kulüp başkanlarımız var. Emeği geçen herkese tüm takım ve yöneticilerimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreç işidir. Onlar belli aşamaya getirdiler. Bu yönetimde doğru stratejilerle üzerine koyarak bu noktaya getirdi ve şampiyonluğu göğüsledik" dedi.

OFF-ROAD VE GÜREŞ

"Sportif iki başarımız daha var" diyerek sözlerini tamamlayan Babaoğlu, "Off Road yarışlarında Hendek adına yarışan Engin Başkurt kardeşimiz, klasmanda ve bireyselde birinci oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 10 güreşçiyle katıldık. Metin Alpaslan Temizce kardeşimiz Türkiye'de en iyi 8 güreşçi arasına kaldı. Bu sene olmadı ama inanıyoruz, seneye Başpehlivan olması için çalışacağız. Her birini tek tek kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kutlamalar son buldu.

HENDEK ŞAMPİYONLUĞU DOYA DOYA KUTLADI

Turgut Babaoğlu, Hendekspor, Şampiyon, Sakarya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum HENDEK ŞAMPİYONLUĞU DOYA DOYA KUTLADI - Son Dakika


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