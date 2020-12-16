Hendek'te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu - Son Dakika

Hendek Belediyesi, açık arttırma usulüne göre, 13 ayrı tarlanın satış ihalesini gerçekleştirdi.

Hendek Belediyesi tarafından tarla vasfında bulunan Aktefek, B. İhsaniye, Punabey ve Sofular mahallesinde bulunan 19 adet taşınmaz ihale usulü satışa çıktı. Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirilen ihalede 13 ayrı yer için 28 ayrı dosya teslim edildi. Açık arttırma usulüne göre yapılan ihaleye Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık etti. İhaleye Encümen üyeleri MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, AK Parti Grup Başkanvekili Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu ile teklif veren vatandaşlar katıldı. Başkan Babaoğlu katılımcılara teşekkür ederek ihalelerin hayırlı olmasını diledi. - SAKARYA