Hendek'te 15 iş yeri ihaleye çıktı

Hendek Belediyesi, Kurtköy Mahallesi'nde bulunan 15 adet iş yerinin 3 yıllığına kiralaması için ihale düzenledi.



Belediye meclis toplantı salonunda yapılan ihalenin Komisyon Başkanlığını Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu yaptı. İhale komisyonunda ise Encümen Üyesi olan meclis üyeleri Yaşar Aygüneş ile Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu yer aldı. Başkan Babaoğlu ihalenin hayırlı olmasını diledi. - SAKARYA