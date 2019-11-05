Son Dakika Haberleri: Hendek'te 15 iş yeri ihaleye çıktı
Son Dakika Güncel Hendek'te 15 iş yeri ihaleye çıktı

Hendek'te 15 iş yeri ihaleye çıktı

7 saat önce

Hendek Belediyesi, Kurtköy Mahallesi'nde bulunan 15 adet iş yerinin 3 yıllığına kiralaması için ihale düzenledi.

Hendek'te 15 iş yeri ihaleye çıktı, System.String[]

Hendek Belediyesi, Kurtköy Mahallesi'nde bulunan 15 adet iş yerinin 3 yıllığına kiralaması için ihale düzenledi.


Belediye meclis toplantı salonunda yapılan ihalenin Komisyon Başkanlığını Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu yaptı. İhale komisyonunda ise Encümen Üyesi olan meclis üyeleri Yaşar Aygüneş ile Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu yer aldı. Başkan Babaoğlu ihalenin hayırlı olmasını diledi. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, Kurtköy, Hendek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:11 Kaynak: İHA
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