Hendek'te, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika

Hendek Belediyesi ve Hendek Kaymakamlığı tarafından hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri düzenlenecek.



Hendek Kaymakamlığı, Hendek Belediyesi ve Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa tüm Hendek halkı davet edildi. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu tarafından yapılan davette, "Şanlı Türk Ordusunun içine sızmış ve Türk ordusunun adını lekelemeye çalışan hain terör örgütü FETÖ 4 yıl önce Aziz Türk Milletinin birliğini bozmaya ve Devleti yıkmaya çalıştı ancak karşısında vatanına sahip çıkan ve canı pahasına darbenin karşısında duran Türk Milleti'ni buldu. Türk Milleti'nin birliğini bozmaya çalışanlar unutmasınlar ki 15 Temmuz'da olduğu gibi vatanını canı pahasına savunan halkımızı karşısında bulacaklardır. Hain darbe girişiminin 4. Yılında şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere o kara gecede canını hiçe sayan vatandaşlarımızı anma etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir" dedi.



Hendek Kaymakamlığı, Hendek Belediyesi, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen programlar 14 Temmuz günü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak sergi ile başlıyor. Sergide darbe teşebbüsünü anlatan fotoğraflar yer alacak. Etkinlikler 15 Temmuz günü saat 13.00'da yapılacak olan şehitlik ziyareti ile devam edecek. 15 Temmuz akşamı ise Hendek Belediyesi önünde bulunan açık otopark alanında Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak olan program şiir dinletisi ve hain darbe girişimini anlatan videoların gösterimi ile devam edecek. Düzenlenecek etkinliklerde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun kararları uygulanacak. - SAKARYA