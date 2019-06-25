Son Dakika Haberleri: Hendek'te 180 çocuğa sünnet kıyafeti
Son Dakika Güncel Haber

Hendek'te 180 çocuğa sünnet kıyafeti

1 saat önce

Hendek Belediyesi tarafından, 19. Selman Dede Geleneksel Sünnet Şöleni için müracaat eden 180 çocuğa sünnet kıyafetleri dağıtıldı.

Hendek'te 180 çocuğa sünnet kıyafeti, System.String[]
Hendek Belediyesi tarafından, 19. Selman Dede Geleneksel Sünnet Şöleni için müracaat eden 180 çocuğa sünnet kıyafetleri dağıtıldı.

Hendek Belediyesi'nce gerçekleştirilecek olan Sünnet Şöleni'nde 180 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak. 30 Haziran Pazar Günü Selman Dede Mesire Alanı'nda düzenlenecek şölen için sünnet çocuklarına kıyafetleri dağıtıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır tarafından dağıtımı yapılan kıyafetlerini alan minikler ve ailelerinin heyecanı görülmeye değerdi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde sünnet çocuklarına pantolon, yelek, gömlek, çorap, pelerin, şapka, asa, maşallah ve papyondan oluşan sünnet takımlarının teslimi yapılmaya başlandı. Sünnet çocukları 30 Haziran Pazar Günü şölende şehir turu ve Selman Dede Mesire Alanında çeşitli etkinlikler ile farklı bir gün yaşayacaklar.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "Sünnet Şöleni etkinliğimize bu yıl 180 çocuğumuz müracaat etti. Sünnet şöleni etkinliğimizle erkekliğe ilk adımı atacak olan yavrularımızın sevincine ortak olmak bizleri çok mutlu ediyor. Her zaman halkımızın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah her birinin mutlu günlerini görmeyi nasip etsin" dedi.

30 Haziran Pazar günü yapılacak 1 9.Selman Dede Yağlı Güreş ve Sünnet Etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar için Büyük Cami önünden saat 09.00'dan itibaren otobüsler kaldırılacak. Saat 09.30'da Hendek Büyük Camii önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak şenlikler, yağlı güreşler ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam edecek. Kurulacak olan oyun alanında ise çocuklar gün boyu doyasıya eğlenecek. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Hendek Belediyesi, Hendek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Palamut lakerdalarının kavanozu 130 liradan satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 18:20:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hendek'te 180 çocuğa sünnet kıyafeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]