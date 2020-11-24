Hendek'te 19 adet taşınmazdan 8'i ihaleye çıktı - Son Dakika

Hendek'te 19 adet taşınmazdan 8'i ihaleye çıktı
24.11.2020 15:54
Hendek Belediyesi tarafından tarla, topraklık ve arsa vasfında bulunan 19 adet taşınmazdan 8'i ihaleye çıktı.
Hendek Belediyesi tarafından tarla, topraklık ve arsa vasfında bulunan 19 adet taşınmazdan 8'i ihaleye çıktı.
Hendek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45'nci Maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) Usulüne göre ihaleye Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlık etti. MHP Grup Başkanvekili Yaşar Aygüneş, AK Parti Grup Başkanvekili Hamit İsmailoğlu, Yazı İşleri Müdürü Onur Üstüncan ve Mali Hizmetler Müdürü Adem Dilaveroğlu ile teklif veren vatandaşlar katıldı. Toplamda 14 isteklinin teklif verdiği ihaleler sonrasında Başkan Babaoğlu katılımcılara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. - SAKARYA
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