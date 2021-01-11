Hendek'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çakallık Mahallesi İrfan Genç'e ait 2 katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etti.

Uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası evde hasar oluştu.

Ev sahiplerinin ailece Avustralya'da yaşadığı ve evde kimse bulunmadığı öğrenildi.