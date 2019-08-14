Hendek'te bayram sorunsuz geçti

Kurban Bayramının ilk gününden itibaren ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kesimhaneleri ziyaret ederek kurallara uyan esnafa teşekkür belgesi takdim etti.

Kurban Bayramının ilk gününden itibaren ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, kesimhaneleri ziyaret ederek kurallara uyan esnafa teşekkür belgesi takdim etti.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Kurban Bayramın ilk gününde kesimhaneleri ziyaret etti. Başkan Babaoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcıları Hüdaverdi Bahadır ve Fatih Öztürk tarafından yapılan denetimlerin ardından kurallara uyan, hijyen ve çevreye önem veren kesimhane sahibi esnafa teşekkür belgesi takdim edildi.



Ekipler sahada hizmette



Kurban Bayramında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yoğun bir program hazırlandığını ve bu program dahilinde belediye ekiplerinin görev yaptığını belirten Başkan Babaoğlu, "30 kesimhanede esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşımızı dinledik, bayramlaştık. Esnafımıza sağlamış oldukları hizmet ve gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür ederim. Vatandaşımız kurbanlarını kurallara uygun ve hijyenik ortamda gönül rahatlığı ile kestirdi. Hendek'te bu bayram istenmeyen görüntüler yaşanmadı. Zabıta, Fen İşleri, Sağlık ve Temizlik İşleri birimimiz ile beyaz masa birimimiz bayramda mesai yaptı. Genel tüm şikayetler değerlendirildi, ekiplerimiz sahada aktif bir şekilde görevlerini yaptı" dedi.



Belediyenin çalışmalarına destek veren vatandaşlar ve kesimhane sahipleri de Başkan Babaoğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar kesimhanelerde uygulanan yöntemler ve denetimlerin yanı sıra, talep ve önerilerinin bayram boyunca belediye tarafından dikkate alınarak anında çözüm bulunmasından duyduklarını memnuniyeti dile getirdi. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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