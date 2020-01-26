Hendek'te çocuklar karda kayarak doyasıya eğlendi - Son Dakika

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Hendek'te çocuklar karda kayarak doyasıya eğlendi
6 saat önce
Hendek ilçesinde kızak ve poşet yardımıyla karda kayan çocuklar tatilin keyfini çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:56 Kaynak: AA
Hendek ilçesinde kızak ve poşet yardımıyla karda kayan çocuklar tatilin keyfini çıkardı.
İlçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen Mahallesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Karın yağmasını ve tatili fırsat bilen çocuklar, evlerinden getirdikleri kızak ve poşetlerle rampa aşağı kayarak gönüllerince eğlendi.
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