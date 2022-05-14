Hendek'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hendek'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

14.05.2022 10:24
Hendek'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezinden Dikmen Mahallesi istikametine giden Ö.İ. idaresindeki traktör, rampa çıktığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ö.İ. ile yolcu İ.A. Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Sakarya'da vagon fabrikasından hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı Sakarya'da vagon fabrikasından hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı Kesinleşmiş hapis cezası vardı jandarma ekiplerince yakalandı

Hisarcık, Traktör, Sakarya, Hendek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hendek'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:12 Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi
09:49 MYK toplandı! Kılıçdaroğlu, "İşi sandıkta bitireceğiz" mesajı verdi
09:47 Melis Sezen'e bir destek de Gonca Vuslateri'den geldi! Sutyensiz fotoğrafını paylaştı
09:22 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
09:16 Ses kayıtları ortaya çıktı! Putin'in kan kanseri olduğu iddiası Rusya'yı karıştırdı
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
08:39 Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi
08:33 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu
08:25 Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 10:30:43. #1.11#
SON DAKİKA: Hendek'te devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement