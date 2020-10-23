Hendek'te, doğa ve kamp turizmi projeleri ele alındı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Kaymakam Halil İbrahim Acır ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ile birlikte Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylasında doğa ve kamp turizmi projeleri hakkında incelemelerde bulundu.

Hendek Psikososyal Destek ve Nitelikli İstihdam Merkezi projesi imza töreni için ilçeye gelen Vali Çetin Oktay Kaldırım, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Vali Kaldırım, Hendek Gençlik Merkezinde yapılan törenin ardından Kaymakam Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri birlikte Dikmen Yaylasına çıktı. Yaylada yürüyüş yaparak incelemeler yapan Vali Kaldırım'a Başkan Babaoğlu tarafından bölge hakkında kapsamlı bilgiler verilerek yapılan çalışmalar anlatıldı. Vali Kaldırım, Kaymakam Acır ve Başkan Babaoğlu, yaylada yürüyüş yaparak karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet ettiler. Temaslar kapsamında Çamlıca Gölyayla'nın ardından Dikmen Yaylasında uygulanabilecek olan doğa ve kamp turizmi projeleri ele alındı. - SAKARYA