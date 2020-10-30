Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi - Son Dakika

Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi

30.10.2020 13:53
Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi, System.String[]

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dolmuş sürücüleri, kendi güzergahlarının bir bölümünün başka bir dolmuş hattıyla birleştirilmesine tepki gösterip, caddeyi kısmen trafiğe kapattı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde dolmuş sürücüleri, kendi güzergahlarının bir bölümünün başka bir dolmuş hattıyla birleştirilmesine tepki gösterip, caddeyi kısmen trafiğe kapattı. İki dolmuş hattının sürücüleri, süreç tamamlanana kadar kendi güzergahlarında yolcu taşımaya karar vererek, eylemi sonlandırdı.

Hendek ilçesinde Hastane ve Ortaköy dolmuş hattında çalışan sürücüler, güzergah birleştirmesine tepki gösterdi. Servetiye Caddesi'ni kullanan Ortaköy dolmuş hattı sürücüleri, kendi güzergahlarına getirilen Hastane hattının daha önce kullandığı güzergahı kullanmasını talep ederek caddeyi kısmen trafiğe kapattı. Yapılan görüşmeler sonucu her iki dolmuş hattı esnafı, yargı süreci tamamlanana kadar herkesin kendi güzergahında yolcu taşıması kararıyla eylemi sona erdirdi.

Hendek Ortaköy Kooperatif Başkanı Serkan İpekçi, "250 metre yan tarafta Hastane Bulvarı üzerinde Hastane dolmuş hattı var. Biz de Servetiye Caddesi hattını kullanıyoruz. Hastane hattı hem diğer caddeyi kullanıp hem de bizim kullandığımız yol güzergahına getirilmek isteniyor. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda yaptığımız görüşmelerde bizim haklı olduğumuzu dile getiriyorlar. Bizlerde mahkeme sürecini başlattık. Mahkeme süreci bitene kadar Hastane hattının, bizim hattımıza dahil olmasını istemiyoruz. Her iki kooperatif de bu işe karşı. Yürüme mesafesinde olan hat neden buraya getirilmek isteniyor. Trajikomik bir durum" dedi.Hendek Hastane Hattı Başkanı Özkan Salı ise, "Bizim hattımız 200 metre diğer caddeden geçiyor. 4 yıldır çalışıyoruz. Diğer dolmuş esnaf arkadaşlarımızın güzergahına tecavüz olmasın diye biz de burayı kullanmak istemiyoruz. Biz yetkilileri bu konuda uyarmıştık. Dilekçelerimiz var. Maalesef biz dinlenilmedik. Mahkeme sürecini bekleyin dedik. Ama maalesef beklemediler." diye belirtti.

Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, her iki hatta çalışan dolmuş esnafıyla görüşerek mahkemenin kararının bekleneceğini ve karar gelene kadar herkesin kendi güzergahında çalışmaya devam edeceğini açıkladı.


Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi
Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hendek'te dolmuş sürücülerinden güzergah eylemi - Son Dakika

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