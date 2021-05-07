Hendek'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 145 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı, 145 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de N.K'nin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Evde ve bahçede yapılan aramada 145 kök kenevir bitkisi, 20 gram kenevir tohumu, kurusıkı tabanca, şarjör ve mermiler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliye ayrıca ses ve gaz fişeği atabilen silah bulundurmaktan 1730 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.