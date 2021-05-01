HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika

HENDEK'TE EV KÜLE DÖNDÜ
01.05.2021 22:44
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Tuz ailesine ait tek katlı ev çıkan yangında kül oldu.
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Tuz ailesine ait tek katlı ev çıkan yangında kül oldu.
Saat 04.00 sıralarında, Hendek ilçesi Aksu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Tuz'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile dışı çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Aksu Mahallesi'nde bulunan emekli itfaiyeci Yakup Borazancı, mahallenin itfaiye aracı ile yaptı. İlk müdahale sonucunda yangının evin yan tarafında bulunan ahır ve samanlığa sıçraması önlendi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangında ev küle dönerken, soruşturma başlatıldı.
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